Stand: 15.03.2023 20:08 Uhr Feuer in Beverstedt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Das Feuer an einem Gebäudekomplex in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) ist absichtlich gelegt worden. Das hätten Ermittlungen am Brandort ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Brand war in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen. Ein 33-jähriger Bewohner hatte sich nach Angaben der Polizei mit einem Sprung aus dem ersten Stock vor den Flammen in Sicherheit bringen wollen. Eine 47-Jährige rettete sich über einen Balkon und verletzte sich dabei leicht. Bei dem Feuer ist laut Polizei ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die oder der Täter seien bisher nicht bekannt, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.03.2023 | 06:30 Uhr