Falschfahrer auf A1: Ein Toter, sechs Verletzte

Auf der Autobahn 1 ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann war nahe Stuhr (Landkreis Diepholz) in Richtung Osnabrück entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Drei Menschen wurden dabei lebensgefährlich verletzt, darunter ein Kind. Die Identität des Falschfahrers war am Sonntagabend noch unklar.

Tödlicher Verkehrsunfall auf A1 17.02.2019 18:45 Uhr Auf der A1 zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener ist am Sonntag ein Falschfahrer mit dem Auto einer Familie zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wurde tödlich verletzt.







Elternpaar und ein Kind in Lebensgefahr

Der Falschfahrer war an der Anschlussstelle Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten ihm noch ausweichen. Er fuhr mit etwa 80 Kilometern pro Stunde auf dem Überholfahrstreifen - aus seiner Sicht auf dem rechten Fahrstreifen. Nach rund drei Kilometern kam es zu dem schweren Unfall. Zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener prallte er in ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem eine Familie saß. Der 44-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, ebenso wie eines seiner Kinder, das auf dem Beifahrersitz saß. Seine 38-jährige Ehefrau auf dem Rücksitz erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen, ein weiteres Kind auf der Rückbank wurde schwer verletzt. Rettungshubschrauber brachten die lebensgefährlich Verletzten in Krankenhäuser. Ein Rettungswagen transportierte das schwer verletzte Kind ab.

Weiteres Auto prallt gegen Unfallfahrzeuge

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß quer zur Fahrbahn stehen geblieben. Eine 35-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die beiden Fahrzeuge. Sie und ihr 39-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Autobahn gesperrt

Die A1 wurde zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener in Richtung Osnabrück gesperrt, ebenso die A28 zwischen Groß Mackenstedt und dem Dreieck Stuhr. Die Sperrung sollte bis etwa 21 Uhr dauern, teilte die Polizei am Abend mit.

