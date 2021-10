Corona-Ausbruch in Wittmund: Zwei Klassen in Quarantäne Stand: 16.10.2021 14:45 Uhr An einer Grundschule in Wittmund (Ostfriesland) gibt es offenbar einen größeren Corona-Ausbruch.

Wie der "Anzeiger für Harlingerland" berichtet, sind vor allem Kinder unter zwölf Jahren von den Infektionen betroffen. Zwei Klassen des 4. Schuljahrgangs befänden sich in Quarantäne, so der Schulleiter. In jüngeren Jahrgängen gebe es weitere Fälle. Lehrer und anderes Personal der Schule in Wittmund seien nicht betroffen. Kinder unter zwölf Jahren werden bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft.

Ähnlicher Fall in Westerstede vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen hatte es an einer Grundschule in Westerstede einen ähnlichen Fall gegeben: Vier Schüler einer ersten Klasse, eine Lehrkraft, ein Elternteil sowie eine Schulmitarbeiterin hatten sich hier infiziert. Die Schule wurde auf Anweisung des Landkreises geschlossen, etwa 160 Kinder und Lehrkräfte mussten einen PCR-Test machen.

