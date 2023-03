Stand: 20.03.2023 21:45 Uhr Convivo-Pflegeheime auch nach 1. April weiter in Betrieb

Der Betrieb der Wohn- und Pflegeheime des insolventen Betreibers Convivo ist über den Beginn des offiziellen Insolvenzverfahrens hinaus gesichert. Das teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter am Montag mit. Mit einigen Investoren seien bereits erfolgreiche Gespräche über den Verkauf einzelner oder mehrerer Heime geführt worden, hieß es. Eine Übernahme der Gruppe als Ganzes zeichnet sich den Angaben zufolge dagegen nicht ab. Die Unternehmensgruppe Convivo sitzt in Bremen und betreibt bundesweit mehr als 100 Pflegeheime. Viele davon befinden sich in Niedersachsen: unter anderem in Achim, Syke, Sande, Laatzen, Goslar und Großenkneten. Im Januar hatte das Unternehmen für drei Hauptgesellschaften Insolvenz angemeldet. Danach wurden 55 Insolvenzanträge für weitere Unternehmen gestellt - meist für Betreibergesellschaften einzelner Einrichtungen.

