Stand: 08.03.2023 08:17 Uhr Barnstorf: Kraniche kehren aus Winterquartieren zurück

In der Diepholzer Moorniederung kann derzeit wieder ein ganz besonderes Naturschauspiel beobachtet werden. Die Kraniche kehren aus ihren Überwinterungsgebieten in Spanien und Frankreich zurück. Auf dem Zug in ihre Brutgebiete in Skandinavien und Osteuropa rasten sie derzeit bei Barnstorf (Landkreis Diepholz). Während sie dort tagsüber auf den umliegenden Feldern nach Futter suchen, fliegen sie am Abend zum Schlafen ins Moor, wo sie geschützt vor Fressfeinden sind. Typisch für den Kranichzug sind ihre Flugformationen in Keilen oder schrägen Reihen sowie ihre weithin schallenden Rufe.

