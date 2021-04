Stand: 09.04.2021 21:27 Uhr A29 bei Zetel ist bis Montag voll gesperrt

Die A29 bei Zetel (Landkreis Friesland) ist bis Montag voll gesperrt. Die Sperrung betrifft auch die Blauhander Straße (L 815) im Bereich der Autobahnbrücke. Der Grund ist der Abriss der Brücke, wie die Betreiberin, die Autobahn GmbH mitteilte. Den Angaben zufolge werden die Verkehrsteilnehmer aus Wilhelmshaven kommend an der Abfahrt abgeleitet. Sie können an der gegenüberliegenden Auffahrt wieder auffahren. Wer aus der Gegenrichtung kommt, wird zur Anschlussstelle Sande geleitet. Die Vollsperrung der A29 wird voraussichtlich am Montag gegen 5 Uhr morgens aufgehoben. Die Blauhander Straße bleibt bis kommenden Freitag gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Problemen rechnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.04.2021 | 15:00 Uhr