Stand: 07.08.2022 14:16 Uhr Winsen (Luhe): Mann läuft mit knapp 3 Promille ins Gleisbett

Ein stark betrunkener Mann ist am Samstagnachmittag am Bahnhof von Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg auf die Gleise gelaufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten mehrere Reisende den 41-Jährigen beobachtet und die Beamten alarmiert. Die Bahn sperrte Strecke daraufhin kurzzeitig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille. Zudem stellten die Fahnder den Angaben zufolge Marihuana und Amphetamine sicher. In der Folge des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundespolizei fragt nun bei den betroffenen Bahngesellschaften mögliche Ansprüche auf Schadenersatz ab. Der Beschuldigte erhielt eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.08.2022 | 06:30 Uhr