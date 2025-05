Stand: 07.05.2025 09:41 Uhr Studierende in Lüneburg fordern akademischen Feiertag am 8. Mai

Der Studierendenausschuss (AStA) der Leuphana Universität fordert einen offiziellen akademischen Feiertag für alle Studierenden am 8. Mai. Damit wollen die Studierendenvertreter an den Zweiten Weltkrieg erinnern, so AStA-Sprecherin Hannah Spittler. "In dem Moment, in dem wir die Lehre ruhen lassen, werden die Menschen aufmerksam", so Spittler. Die Idee: "Jeder kann sich für Veranstaltungen eintragen, in denen man was lernt über Deutschlands Geschichte und die eigene Rolle heute in der Gesellschaft." Für dieses Jahr hat die Leitung der Universität dem vorlesungsfreien Feiertag bereits eine Absage erteilt. Trotzdem will der AStA am Donnerstag eine Tour über den Campus der Universität anbieten, um über die Geschichte der ehemaligen Militärkaserne zu sprechen.

