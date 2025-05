Stand: 08.05.2025 13:00 Uhr Seevetal weitet kostenlosen Friedhofs-Shuttle aus

Die Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg weitet das kostenlose Angebot des Friedhofs-Shuttlebusses aus. Der Testlauf dieses Angebots war im März gestartet und laut Gemeinde so erfolgreich, dass bis Ende Juni sechs weitere Termine geplant wurden: Am 8., 15. und 22. Mai sowie am 12., 19. und 26. Juni. An diesen Tagen können sich Menschen, die zum Beispiel kein eigenes Auto haben oder nicht mehr mobil sind, zu einem der Friedhöfe in Maschen, Ramelsloh, Ohlendorf oder Holtorfsloh fahren lassen. Wer mitfahren möchte, muss sich spätestens einen Tag vorher bei der Gemeinde anmelden. Das Fahrzeug werde von der Gemeinde gestellt und von Ehrenamtlichen gefahren. Das Friedhofsmobil ist Vorläufer eines Bürgerbusses, den die Gemeinde plant. Dieser soll dann auch andere Ziele ansteuern.

