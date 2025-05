Tatort Airbus: Mann soll vier Tonnen Flugzeugnieten gestohlen haben Stand: 08.05.2025 10:00 Uhr Ein 49-Jähriger aus der Samtgemeinde Geestequelle (Landkreis Rotenburg) soll Flugzeugnieten bei Flugzeugbauer Airbus in Hamburg gestohlen haben. Er geriet bei betriebsinternen Ermittlungen ins Visier.

Nach Angaben der Polizei waren bei Airbus in den vergangenen Monaten immer wieder Nieten aus Titan verschwunden, mit denen Flugzeugteile verbunden werden. Bei internen Ermittlungen hätte sich dann ein Verdacht gegen den 49-Jährigen ergeben, teilten die Polizei am Mittwoch mit. Er soll sich die Nieten einem Sprecher zufolge immer wieder in seinen Rucksack gesteckt haben.

Diebesgut mehrere hunderttausend Euro wert

Das Amtsgericht Hamburg habe einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Der Verdächtige habe die Ermittler in der Folge zu dem Diebesgut geführt, so die Polizei. Die Ermittler seien auf 100 mit Nieten gefüllte Kisten gestoßen, die ein Gesamtgewicht von etwa vier bis fünf Tonnen hatten. Beim Transport der Kisten unterstützten den Angaben zufolge zwei Freiwillige Feuerwehren. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt laut Polizei mehrere hunderttausend Euro. Der 49-Jährige habe vorgehabt, die Nieten zu verkaufen, hieß es. Das Landeskriminalamt Hamburg ermittelt wegen Diebstahls.

