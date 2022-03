Waldbrandgefahr: Zweithöchste Gefahrenstufe in Harz und Heide Stand: 12.03.2022 08:00 Uhr Im östlichen Teil Niedersachsen gilt von Sonnabend an die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist bereits besetzt. Im März nicht ungewöhnlich.

Fünf Waldbrandgefahrenstufen gibt es, die vierte gilt nun in Teilen Niedersachsens. Vor allem der Nordosten ist nach Angaben der Landesforsten betroffen - etwa die Göhrde oder die Lüneburger Heide. Laut Experten liegt das an der Struktur der dortigen Wälder. Gerade in Kieferwäldern wachse viel Gras, hieß es. Das vertrocknete des vergangenen Jahres bedecke noch den Boden, womit die Gefahr von Bränden steige. Das sei im März aber nichts ungewöhnliches. Um Brände frühzeitig zu erkennen, werden die Wälder mit speziellen Videokameras überwacht.

Waldbrandgefahr auch im Harz

Auch im Harz gilt ab Sonnabend Gefahrenstufe 4 von 5. Die Landesforsten schätzen die Gefahr für die Fichtenwälder des Mittelgebirges aber geringer ein. Dort gebe es weniger brennbaren Bodenbewuchs. Dennoch gilt auch hier ein striktes Rauch- und Feuerverbot. Von Sonntag an soll die Waldbrandgefahr im südlichen Niedersachsen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bereits wieder sinken.

