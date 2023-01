Stand: 03.01.2023 17:11 Uhr Strecke Hamburg-Hannover: Bahn legt Bund vier Vorschläge vor

Die Deutsche Bahn hat einen Vergleich verschiedener Trassenverläufe für die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover an den Bund überreicht, wie ein Sprecher der Bahn auf NDR Anfrage mitteilte. In dem Vergleich wurden vier mögliche Trassen bewertet, darunter zwei Neubaustrecken, die überwiegend parallel zur A7 verlaufen würden. Außerdem habe die Bahn ein Ausbau der Bestandsstrecke und ein Ausbau der Bestandsstrecke mit einer Umfahrung von Lüneburg und Uelzen analysiert. Der Bahn zufolge lohnen sich die Ausbau-Modelle wirtschaftlich nicht, sie präferiert dem Sprecher zufolge weiterhin den Neubau. Noch in diesem Jahr könnte der Bundestag darüber entscheiden, welche Variante gebaut werden wird.

