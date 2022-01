Stellengesuche ungeimpfter Pflegekräfte: Echt oder gefälscht? Stand: 25.01.2022 10:00 Uhr Vielerorts in Deutschland tauchen angebliche Stellengesuche von ungeimpftem Pflegepersonal in Lokalzeitungen und Wochenblättern auf - auch im Nordosten Niedersachsens. Ob sie echt sind, ist fraglich.

Unbekannte haben beispielsweise im "Kreiszeitung Wochenblatt" Dutzende Anzeigen aufgegeben. Die Gewerkschaft ver.di vermutet, dass viele der Anzeigen falsch sind. Offenbar wollten Impfgegner Stimmung gegen eine mögliche Corona-Impfpflicht machen, heißt es vonseiten der Gewerkschaft. Auch nach Informationen des NDR in Niedersachsen scheint es sich zumindest bei einem Teil um Fake-Anzeigen zu handeln.

Eine Person, zwei Anzeigen - unterschiedliche Angaben

Eine Mitarbeiterin der Zeitung sagte dem NDR, dass beispielsweise eine Person zwei Anzeigen aufgegeben hat: Einmal als 56-jährige und einmal als 59-jährige Krankenpflegerin. Die Redaktion der "Kreiszeitung Wochenblatt" überprüft nun, wer die Anzeigen geschaltet hat. Außerdem hat sich das Blatt entschlossen, vorerst keine weiteren Stellenanzeigen zu veröffentlichen, mit denen angeblich ungeimpfte Pflegekräfte einen Job suchen.

Stellenmarkt "kein Ort für politische Kampagnen"

Auch bei der "Walsroder Zeitung" sind angebliche Stellengesuche von ungeimpften Personen eingegangen. Eigenen Angaben zufolge hat die Zeitung die Anzeigen verifiziert und die persönlichen Angaben der Anzeigen-Aufgebenden überprüft. Gab es keine Auffälligkeiten, seien die Stellengesuche gedruckt worden. Jetzt will die Zeitung noch einmal neu überlegen, wie sie künftig mit solchen Stellengesuchen umgeht. Denn der Anzeigenmarkt sei kein Ort, um politische Kampagnen auszutragen, heißt es vonseiten der Zeitung.

RBB-Journalist recherchiert Fake-Stellengesuche

Hintergrund der Vorfälle ist vermutlich ein neues Gesetz, nach dem ab dem 15. März nur noch geimpfte und genesene Personen in Kliniken und Pflegeberufen arbeiten dürfen. Das hat in sozialen Netzwerken zu kontroversen Diskussionen geführt. Erst am Wochenende war eine Geschichte rund um angebliche Stellenanzeigen Ungeimpfter in einem Anzeigenblatt aus Bautzen (Sachsen) öffentlich geworden. Ein Journalist vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ist der Sache nachgegangen und hat die Ergebnisse seiner Recherche auf Twitter gepostet. Er schreibt von einer "konzertierten Aktion".

