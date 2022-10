Stand: 27.10.2022 13:08 Uhr Sittensen: Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Sittensen (Landkreis Rotenburg) am Mittwoch einen schweren Unfall verursacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 62-Jährige habe beim Abbiegen eine 38-jährige Motorradfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Polizeibeamten stellten nach eigenen Angaben bei einem Alkoholtest fest, dass der Autofahrer mit 2,35 Promille unterwegs war. Er musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde ihm entzogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.10.2022 | 13:30 Uhr