Polizei ermittelt: Bäume mit Krähen-Nestern angesägt Stand: 05.04.2022 13:00 Uhr Hunderte Krähen bevölkern den Ortskern von Drochtersen und machen dort viel Lärm. Unbekannten ist offenbar der Kragen geplatzt - sie haben Bäume mit Krähennestern auf einem Privatgrundstück angesägt.

Die Polizei im Landkreis Stade ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Beamten wurden nach Angaben eines Polizeisprechers wegen der angesägten Bäume alarmiert. Als sie eintrafen, sei bereits ein Baum auf einen Stromkasten gestürzt. Um weitere Schäden zu verhindern, hätten auch die anderen Bäume gefällt werden müssen. Der Sprecher hält es für möglich, dass die Aktion mit den Krähennestern zusammenhängt, die sich in den Bäumen befanden.

Ein bisschen wie bei Hitchcocks "Die Vögel"?

Früher hätten sich die Vögel am Elbdeich aufgehalten, so der Sprecher weiter. Dann seien dort jedoch Bäume gefällt worden und die Vögel seien in den Ort umgezogen, wo sie seitdem die Bäume bevölkern. "Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen so ist wie bei Hitchcocks 'Vögeln', wenn es da sehr laut ist", sagte der Sprecher. Er selbst wolle dort nicht wohnen. Es sei schon sehr extrem, dass die Vögel dort überall seien - in den Bäumen und auf den Straßen.

Die Polizei will nun abends in dem Gebiet Streife fahren und nach verdächtigen Personen Ausschau halten, sagte der Sprecher. Andernfalls seien die Beamten auf Zeugen angewiesen, die möglicherweise beobachtet haben, wer die Bäume angesägt hat.

