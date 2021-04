Pastor lässt Gemeinde im Lockdown Evangelien abschreiben Stand: 01.04.2021 18:18 Uhr Im Kampf gegen Langeweile im Lockdown hat ein Pastor aus Hitzacker ein ungewöhnliches Projekt gestartet. Er forderte seine Gemeinde auf, die vier Evangelien des Neuen Testaments per Hand abzuschreiben.

Füller, Kugelschreiber, Bleistift oder Buntstift: Womit geschrieben wird und wie es aussieht, ist eigentlich egal, sagt Pastor Jens Rohlfing aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Er wolle keinen Schönschreib-Wettbewerb machen, sondern erreichen, dass sich die Menschen weniger einsam fühlen.

Wie die Mönche im Mittelalter

"Die Idee ist, dass man sich in den belastenden Zeiten mit etwas beschäftigt, was Hoffnung und Mut macht", so Rohlfing. Die Mönche im Mittelalter hätten ja die Bibel auch immer neu abgeschrieben - Buchstabe für Buchstabe. "Ich glaube, dass dieses meditative Abschreiben mit der Hand helfen kann, die alte Hoffnung neu zu buchstabieren." Jeder arbeite zwar für sich an der sogenannten Corona-Bibel, sei aber auch Teil eines großen Ganzen.

Präsentation im Ostergottesdienst geplant

Rund 60 Teilnehmende gibt es mittlerweile - und das nicht nur in Hitzacker. Ein Großteil der 89 Kapitel ist schon in Arbeit, ein paar kann der Pastor aber noch vergeben. "Ich habe schon 20 fertige Kapitel bekommen", berichtet Rohlfing. "Manche schreiben ihre Gedanken und Kommentare dazu und besonders schön finde ich, wenn jemand seine Seiten auch illustriert." Wenn die Corona-Bibel fertig ist, will der Pastor die Seiten vielleicht sogar binden und ausstellen lassen.

