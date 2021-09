Stand: 09.09.2021 12:56 Uhr Nordzucker startet mit Zuckerrüben-Verarbeitung

Die Nordzucker AG startet am Freitag mit dem Verarbeiten der diesjährigen Zuckerrübenernte. Der Konzern rechnet mit einer durchschnittlichen Kampagne. Im Frühsommer sei es in manchen Anbauregionen viel zu trocken gewesen, heißt es. Erst die im Juli einsetzenden Niederschläge hätten für einen besseren Wuchs der Rüben gesorgt. Bei etwas geringeren Zuckergehalten als in den Vorjahren rechnet Nordzucker mit einer durchschnittlichen Ernte. Im Vorjahr hatte der Konzern rund 2,7 Millionen Tonnen Zucker erzeugt. Den Kampagnen-Auftakt macht am Freitag die Zuckerfabrik in Schladen bei Wolfenbüttel. Die Nordzucker-Fabrik in Uelzen startet Mittwoch kommender Woche. Mitte Januar soll die Verarbeitung abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.09.2021 | 13:30 Uhr