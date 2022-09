Stand: 16.09.2022 20:56 Uhr Lüneburg: Pop-Up-Store für Azubis öffnet am Sonnabend

Ab Sonnabend steht Niedersachsens erster mehrwöchiger Pop-Up-Store zum Thema Ausbildung, Beruf und Karriere für kostenlose Beratungen offen. Ziel ist es, Azubis und Unternehmen in Lüneburg zusammenbringen. Dafür wurde für vier Wochen bis zum 15. Oktober ein Geschäft in der Altstadt angemietet. Die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Arbeitsagentur werben hier unter dem Motto "Moin Future" um Nachwuchs. In der Region sind noch rund 270 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Lehrstellen