Stand: 19.08.2022 09:22 Uhr Landkreis Uelzen: Feuerwehr trainiert Löschen von E-Autos

Die Feuerwehr trainiert am Sonnabend in Altenmedingen im Landkreis Uelzen, wie Brände von E-Autos gelöscht werden. Dafür wird erstmals in Niedersachsen ein patentiertes Fahrzeug eingesetzt, mit dem verschiedene Szenarien wie zum Beispiel eine überhitzte Batterie nachgestellt werden können. Damit können Feuerwehrleute unter anderem den Einsatz von Wärmebildkameras trainieren. Auch die besonderen Risiken für die Einsatzkräfte, die durch Giftstoffe entstehen, werden im Lehrgang vermittelt. Schwere Verletzungen der Feuerwehrleute und große Schäden an den E-Autos durch Feuer sollen so künftig vermieden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.08.2022 | 08:30 Uhr