Stand: 01.10.2020 15:30 Uhr Kuhbrille belegt 2. Platz beim Digitalisierungspreis

Benito Weise, Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer in Echem (Landkreis Lüneburg), hat mit seiner von ihm erfundenen "Kuhbrille" den 2. Platz beim Digitalisierungspreis des Landes Niedersachsen belegt. Das teilte das Landwirtschaftsministeriums am Donnerstag in Hannover mit. Mit der Kuhbrille sei es möglich, die jeweils aktuelle Lebenswelt aus Sicht einer Kuh zu sehen. So werde zum Beispiel deutlich, weshalb Kühe manchmal stehen blieben, bevor sie aus dem Stall träten: Ihre Augen bräuchten länger, um sich an die Lichtverhältnisse anzupassen. Den ersten Platz des Wettbewerbs sicherte sich die Datenplattform "Agrirouter".

