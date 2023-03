Stand: 30.03.2023 07:42 Uhr Freilichtmuseum am Kiekeberg pflanzt ausgezeichnete Äpfel

Seit 23 Jahren pflanzt das Freilichtmuseum am Kiekeberg in der Gemeinde Rosengarten (Landkreis Harburg) einen Baum des Apfels des Jahres. 2023 hat die Sorte "Holländer Prinz" die Auszeichnung erhalten. Der Projektleiter der norddeutschen Apfeltage, Ulrich Kubina, beschreibt den Geschmack des hellgelben Apfels als süß, aber nicht besonders intensiv. Der "Holländer Prinz" ist demnach eine sehr robuste Apfel Sorte, die vor allem in Niedersachsen entlang der Elbe zu finden ist. Nun steht auch ein Baum des "Holländer Prinzen" im Freilichtmuseum am Kiekeberg in der Königsberger Straße, in der die Zeit zwischen 1945 und den 1970er Jahren abgebildet wird. Dort passe der Baum super hinein, sagt Jule Hansen vom Freilichtmuseum, denn gerade in der Nachkriegszeit seien Obstbäume in den Dörfern eine wichtige Nahrungsquelle gewesen.

Weitere Informationen Hohe Kosten, Mindestlohn: Obstbauern kämpfen um Existenz Am Sonnabend wollen sie bundesweit gegen ungleiche Wettbewerbsbedingungen demonstrieren. Das Alte Land ist stark betroffen. (24.09.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.03.2023 | 08:30 Uhr