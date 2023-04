Stand: 03.04.2023 13:40 Uhr Feuer zerstört mehrere Gebäude in Stade - 75.000 Euro Schaden

In der Nacht zu Montag sind in Stade mehrere Gebäude durch einen Brand zerstört worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen und griff dann auf einen benachbarten Carport und eine Garage über. Feuerwehrleute aus Stade und Hagen konnten verhindern, dass sich der Brand auf weitere Gebäude ausweitete. Der Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Brandausbruch unter (04141) 10 22 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.04.2023 | 06:30 Uhr