Stand: 06.06.2022 12:57 Uhr Fahrer eines Wohnwagen-Gespanns legt Verkehr auf A7 lahm

Am Pfingstmontag hat der Fahrer eines Wohnwagen-Gespanns auf der A7 den Verkehr in beide Richtungen lahmgelegt. Der 56-Jährige fuhr am Vormittag bei Bad Fallingbostel im Heidekreis in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren in Richtung Norden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stoppten den Fahrer. Sie konnten ihn allerdings nicht kontrollieren, weil der Mann einen Rottweiler im Wagen hatte, der niemanden an ihn heranließ. Weiterhin behauptete der Fahrer, dass er eine Bombe an Bord habe. Die Beamten riefen die Frau des 56-Jährigen an. Sie berichtete der Polizei, dass ihr Mann eine psychische Störung habe. Die Polizei sperrte die Autobahn daraufhin vorübergehend zwischen dem Dreieck Walsrode und Bad Fallingbostel in beide Fahrtrichtungen. Zudem riefen die Beamten einen Tierarzt aus dem nahe gelegenen Serengeti-Park in Hodenhagen hinzu, der den Hund betäuben sollte.

Weitere Informationen Rückreisewelle: Erste große Staus im Norden Auf der A1 zwischen Fehmarn und Lübeck staut sich der Verkehr auf zwölf Kilometern, die A7 ist bei Walsrode gesperrt. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.06.2022 | 13:00 Uhr