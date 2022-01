Stand: 03.01.2022 15:45 Uhr Erschossen? Jäger findet Wolfs-Kadaver auf Feld bei Uelzen

Auf einem Acker in der Gemeinde Eimke (Landkreis Uelzen) hat ein Jäger einen toten Wolf entdeckt. Der Fund ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 31. Dezember. "Das Tier wies zwei Verletzungen, möglicherweise durch Schüsse, auf", hieß es in einer Mitteilung. Mithilfe des zuständigen Wolfsberaters wurde der Kadaver ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht. Die Untersuchungen dort dauern derzeit noch an. Anwohnende hatten laut Polizei in der Nacht zum 27. Dezember "atypisches Wolfgeheul" wahrgenommen. "In unserer Gegend heulen öfter mal Wölfe. Doch in diesem Fall soll es nach einem leidenden Tier geklungen haben", sagte ein Sprecher der Polizei dem NDR in Niedersachsen.

