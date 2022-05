Stand: 19.05.2022 08:05 Uhr Elbe-Klinikum Stade bekommt Mutter-Kind-Zentrum

Am Elbe-Klinikum in Stade kann ein schon länger geplantes Mutter-Kind-Zentrum eingerichtet werden. Es soll neu- oder frühgeborenen Babys helfen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Neu ist, dass die Mütter Tag und Nacht bei ihren Kindern bleiben können. Der Umbau soll laut Klinikleitung 260.000 Euro kosten - knapp die Hälfte davon ist über Spenden zusammengekommen. Allein 10.000 Euro kommen von den Mitarbeitern von Airbus in Stade.

