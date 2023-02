Deutsche Umwelthilfe verklagt Niedersachsen auf sauberes Wasser Stand: 13.02.2023 06:07 Uhr Wegen der schlechten Qualität von Gewässern im Ems-Gebiet hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Klage gegen die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Klage eingereicht.

von Helmut Eickhoff

Der ökologische Zustand der Oberflächengewässer im Ems-Gebiet sei alarmierend, so die DUH. 95 Prozent der Oberflächengewässer verfehlten den gesetzlich vorgeschriebenen guten ökologischen Zustand. Einer der Hauptgründe dafür seien die Nährstoffe aus der Landwirtschaft. "Im Ems-Gebiet herrscht ein katastrophaler Nährstoffüberschuss", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Die Folgen hätten sich ganz deutlich im vergangenen Sommer gezeigt. Zahlreiche Gewässer seien umgekippt, Algen hätten sich explosionsartig vermehrt und die Ökosysteme seien völlig aus dem Gleichgewicht geraten.

Deutsche Umwelthilfe will neue Regeln für die Landwirtschaft

Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband fordert von den beklagten Bundesländern eine deutliche Reduzierung der Tierzahlen in der Landwirtschaft, eine flächengebundene Tierhaltung und mehr Raum für Gewässer mit grünen Auwiesen. "Vom Land Niedersachsen, das in seiner neuen Landesdüngeverordnung im November 2022 die roten, nitratsensiblen Gebiete von 24 Prozent auf 21 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche verkleinert hat, fordern wir zudem eine kritische Überprüfung dieser neuen Gebietskulisse und eine ordnungsgemäße, ambitionierte Neuausweisung", so Müller-Kraenner.

Zweite Klage der DUH für das Recht auf sauberes Wasser

Bereits 2019 hatte die DUH das Recht auf sauberes Wasser bei den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingeklagt. Für diese Klage erwartet die DUH die Verhandlung am Oberverwaltungsgericht Lüneburg noch in diesem Jahr. Neue Düngeverordnungen sind für die Organisation nun Grund für eine weitere Klage.

