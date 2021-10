Der Trend geht zum kleineren Weihnachtsbaum - Preise stabil

Stand: 24.10.2021 12:58 Uhr

Die Weihnachtsbaumproduzenten in Niedersachsen rechnen auch in diesem Jahr mit einem guten Geschäft. Die Qualität sei besonders hoch, heißt es. Trotzdem kosten die Bäume ungefähr so viel wie 2020.