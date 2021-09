Bürgermeister in Seevetal: Ergebnisse der Stichwahl Stand: 20.09.2021 12:00 Uhr Kommunalwahl 2021in Niedersachsen: In der Gemeinde Seevetal steht am 26. September die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an.

Am 26. September treten Emily Weede (CDU) und Manfred Eertmoed (SPD) bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Seevetal gegeneinander an. An dieser Stelle finden Sie am Wahlabend die fortlaufend aktualisierten Zwischenergebnisse sowie das Endergebnis der Stichwahl. Unten sehen Sie das Ergebnis des ersten Wahlgangs vom 12. September. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

