Stand: 26.04.2024 08:01 Uhr Mysteriöses Gas-Leck am Deich: Zwölf Menschen verletzt

Durch einen plötzlichen Gasaustritt bei Erkundungsbohrungen am Deich in Rysum (Landkreis Aurich) sind am Donnerstag zwölf Menschen verletzt worden, darunter sieben Feuerwehrleute. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers äußerte auch ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes Beschwerden, nachdem er sich um die zunächst elf Verletzten gekümmert hatte. Das Gasgemisch sei bei den Arbeiten einer Bohrfirma "schwallartig" ausgetreten. Laut Polizei ist das Leck noch nicht geschlossen und der Bereich weiter abgesperrt. Bisher sei noch unklar, woher das Gas kommt. Im Laufe des Tages solle das Leck untersucht werden. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr stellte in dem austretenden Gemisch Phosphorwasserstoff fest. Ein Sprecher der Einsatzkräfte hielt es für ausgeschlossen, dass versehentlich eine Gasleitung beschädigt wurde. Nach Polizeiangaben könnte eine Faulgasblase unter der Erde getroffen worden sein.

