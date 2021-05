Stand: 03.05.2021 15:05 Uhr Serengeti-Park in Hodenhagen: Drittes Nashorn-Baby geboren

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gibt es im Serengeti-Park in Hodenhagen (Heidekreis) Nachwuchs bei den Breitmalnashörnern. Laut Tierpark kam das Kalb nach knapp eineinhalb Jahren Tragzeit am vergangenen Freitag zur Welt. Das Jungtier der Mutter "Kianga" ist nach Angaben des Serengeti-Parks ein gesunder, sehr aufgeweckter Bulle. Zuvor war bereits am 31. Januar und 6. Februar jeweils ein gesundes, weibliches Breitmaulnashornkalb im Serengeti-Park geboren worden. Das Nashorn-Baby ist das 51. Breitmaulnashorn, das seit der Gründung des Parks im Jahr 1974 in Hodenhagen geboren wurde. Der Serengeti-Park ist nach eigenen Angaben der weltweit zweiterfolgreichste Tierpark bei der Zucht von Breitmaulnashörnern. Lediglich der San Diego Zoo in Kalifornien verzeichne höhere Geburtenraten, so eine Sprecherin des Hodenhagener Tierparks.

