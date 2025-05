Stand: 02.05.2025 09:46 Uhr Barsinghausen: Mann landet mit Krankenfahrstuhl im Graben

Ein 56-Jähriger ist am Mittwoch in Barsinghausen (Region Hannover) mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Mann wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Hier überschlug sich der Fahrstuhl den Angaben zufolge. Laut Polizei fanden Passanten den 56-Jährigen und riefen Hilfe. Die Rettungskräfte konnten ihn wiederbeleben und in ein Krankenhaus bringen. Wegen des medizinischen Notfalls habe akute Lebensgefahr bestanden, so die Beamten. Sie bitten Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min