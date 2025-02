Stand: 28.02.2025 19:06 Uhr Tausende Fische in Wassergraben am Steinhuder Meer verendet

Am Steinhuder Meer (Region Hannover) sind Tausende Fische verendet. Anwohner entdeckten die toten Tiere in einem schmalen Wassergraben, der mit dem Gewässer verbunden ist. Bisher ist völlig unklar, warum die Fische in den Graben geschwommen sind - und warum sie nicht wieder ins Steinhuder Meer zurück geschwommen sind. Verunreinigt ist das Wasser laut Experten nicht. Anwohner vermuten, dass die Fische vor Kormoranen in den Graben geflüchtet sind und dort Schutz gesucht haben. Sauerstoffmangel könnte dann zum Tod der Tiere geführt haben. Am Freitag haben Anwohner die Kadaver aus dem Graben gefischt. Sechs Mülltonnen mit insgesamt knapp einer Tonne Fisch sollen am Montag von Mitarbeitern der Stadt Wunstorf abgeholt und entsorgt werden.

