Vortrag gestört: Polizeieinsatz in der Universität Hildesheim

Ein Vortrag in einem Universitätsgebäude in Hildesheim ist am Dienstagabend durch zwölf Personen einer Gruppierung gestört worden. Laut der Universität handelte es sich um Mitglieder der "Jungen Linken". Sie hatten offenbar versucht, eine Informationsveranstaltung zu beruflichen Perspektiven von Psychologinnen und Psychologen in der Bundeswehr zu unterbrechen. Die Gruppe fiel durch Zwischenrufe auf und zeigte Banner und Plakate. Nach Angaben der Polizei rückten mehrere Streifenwagen an. Die Einsatzkräfte hätten die Störer nach draußen gebracht. Einige der Protestierenden verfolgten den Vortrag einer ehemaligen Studentin weiter, so die Universität. Die Veranstaltung sei planmäßig zu Ende gebracht worden. Konsequenzen durch die Universität Hildesheim seien aktuell nicht vorgesehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim