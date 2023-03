Cold Case Elke Kerll: Polizei findet keine Überreste Stand: 31.03.2023 11:50 Uhr Vor mehr als einem halben Jahrhundert ist die damals 15-jährige Elke Kerll in Nienburg verschwunden. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen in dem Mordfall vor Kurzem wieder auf.

Ermittlerinnen und Ermittler suchten von Montag bis Mittwoch ein rund neun Hektar großes Areal im Nienburger Stadtteil Holtorf ab. Zum Einsatz kamen sogenannte Cadaver-Dogs aus Kroatien - Spezialhunde, die auch nach Jahrzehnten menschliche Überreste im Erdreich aufspüren können. Allerdings blieb die Suche erfolglos. Indes seien über das geschaltete Hinweistelefon mehrere Hinweise eingegangenen, denen die Ermittlungsgruppe nun nachgehe, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei Nienburg/Schaumburg und der Staatsanwaltschaft Verden. Bereits im März 2018 hatte die Polizei angekündigt, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen von einem Sexualverbrechen aus.

Cold Case: Elke Kerll verschwand 1969

Elke Kerll war in der Nacht auf den 14. Dezember 1969 erst mit Freunden in der Nienburger Disco "Schauburg", später dann im "Scandia-Club". Am frühen Sonntagmorgen hatte sie das Haus von Bekannten, bei denen sie übernachtet hatte, in Holtorf verlassen, um zu ihrer Arbeitsstelle, einem Kinderheim in Loccum, zu trampen. Zuletzt soll sie im Bereich Am Riedekamp an der Verdener Landstraße gestanden haben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Halskette könnte Hinweise geben

Als Elke Kerll verschwand, trug sie einen grünen Wollmantel, eine grüne Hose und schwarze Schuhe mit roten Streifen. Außerdem trug sie eine Halskette. Diese wurde einige Tage später in der Disco "Schauburg" gefunden. Den Ermittlungen zufolge dürfte die Jugendliche die Kette zum Tatzeit getragen haben, heißt es von der Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen zu folgenden Fragen:

Wer hat am Morgen des 14. Dezember 1969 Elke Kerll oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Am Riedekamp, Verdener Landstraße, Carlotastraße gesehen?

Wem sind dort am 14. Dezember 1969 auffällige Fahrzeuge der Marke Skoda oder ein VW Käfer Cabrio aufgefallen?

Wer kennt Bekannte von Elke Kerll, die sich nach ihrem Verschwinden in irgendeiner Weise auffällig verhalten haben?

Wer kann Angaben zu der aufgefundenen Halskette machen?

Das von der Polizei eingerichtete Hinweistelefon ist noch bis Sonntag unter der Telefonnummer (0177) 257 14 72 freigeschaltet. Anschließend lassen sich Hinweise über die Telefonnummer (05021) 97 780 einreichen.

