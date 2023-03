Stand: 26.03.2023 10:23 Uhr Auto fährt gegen Toilettenwagen - 15-Jährige verletzt

Bei einem kuriosen Unfall in Meerbeck (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zu Samstag eine 15-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befand sich die Jugendliche in einem auf einem Grundstück abgestellten Toilettenwagen, als dieser vom Pkw eines 26-Jährigen gerammt wurde. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Am Morgen meldete sich der Mann dann allerdings bei der Polizei in Bückeburg. Die Beamten ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht.

27.03.2023