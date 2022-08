"Aktenzeichen XY... ungelöst" zeigt Fall aus Holzminden Stand: 31.07.2022 11:00 Uhr Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" beschäftigt sich am Mittwoch mit einem alten Vermisstenfall aus Holzminden. Die Polizei geht in diesem sogenannten Cold Case von einem Verbrechen aus.

Im April 1997 wurde der damals 45-jährige Wolfgang Knoll bei der Polizei in Holzminden als vermisst gemeldet. "Ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei. "Nach über 25 Jahren befasst sich nun die Sonderkommission (SOKO) 'Cold Case' mit dem Vermisstenfall Knoll". Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern: Polizeihauptkommissar Dirk Härtel stellt den Fall am Mittwoch in "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vor. Zusätzlich zur Studio-Hotline besetzt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden während und nach der Sendung unter der Telefonnummer (05151) 93 33 18 ein Hinweistelefon.

45-Jähriger erscheint nicht zur Behandlung in Klinik

Zeugen hatten den 45-Jährigen am 23. Februar 1997 letztmalig gesehen. Laut Polizei war er akut erkrankt und hätte sich einen Tag später für eine stationäre Behandlung in der Uniklinik Göttingen vorstellen sollen. Dort tauchte er jedoch nicht auf. Als vermisst gemeldet wurde er erst am 14. April. Eine Durchsuchung seiner Wohnung im Holzmindener Ortsteil Neuhaus und der Einsatz eines Leichenspürhundes brachten damals keine Erkenntnisse.

