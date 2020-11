36.000 Euro für Feuerwehreinsatz - Mutter muss zahlen Stand: 18.11.2020 14:59 Uhr Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Klage einer Mutter gegen einen Gebührenbescheid der Stadt Elze (Landkreis Hildesheim) abgewiesen. Sie muss 36.000 Euro für einen Feuerwehreinsatz zahlen.

Die Kommune hatte der Frau die Gebühren für einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren in Rechnung gestellt. Sie legte für den Bescheid ein grob fahrlässiges Verhalten bei einem Feuer in einem Industriegebiet zu Grunde. Dagegen klagte die Mutter vor dem Verwaltungsgericht. Die Kammer sah allerdings die von der Stadt begründete grobe Fahrlässigkeit als erwiesen an. Das damals 13 Jahre alte Kind der Klägerin hatte zusammen mit einem Elfjährigen am 6. Juni 2019 auf einer Brache in dem Industriekomplex gezündelt - und den Brand verursacht.

Alle Ortsfeuerwehren im Einsatz

Bei dem Einsatz waren alle Ortsfeuerwehren der Stadt Elze, Drehleiterwagen aus Gronau und Alfeld, das Technische Hilfswerk und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Ein Fahrzeug der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Groß Düngen brachte zusätzliche Atemschutzgeräte, ein weiteres Fahrzeug zusätzliche Schläuche zur Brandstelle. Drei Feuerwehrleute wurden durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Flammen zerstörten eine Lagerhalle.

Weitere Informationen 1 Min Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. 1 Min

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2020 | 09:00 Uhr