Waldbrände: Feuerwehr im Harz erhält neues Löschfahrzeug Stand: 22.02.2022 14:50 Uhr Die Landesregierung stattet einzelne Feuerwehren in Niedersachsen mit speziellen Fahrzeugen für die Waldbrandbekämpfung aus. Gestern kam der erste Wagen in Barbis im Harz (Landkreis Göttingen) an.

Mit dem Wagen wird erstmal geübt. 14 Tage bleibt das Spezialfahrzeug in Barbis, dann geht es weiter nach Bad Grund (Landkreis Göttingen). Die beiden Feuerwehren im Landkreis Göttingen sollen damit üben und überprüfen, ob eventuell bei der Ausstattung nachgebessert werden muss.

Europaweit gegen Waldbrände im Einsatz

Der Einsatz des Fahrzeugs und dessen Besatzung ist nicht nur in Niedersachsen geplant. Die 26 Feuerwehrleute aus dem Harz und ihre Kameraden aus den anderen Landkreisen sollen europaweit eingesetzt werden. Ziel des vom Land geförderten Projekt sei es, europaweit helfen zu können, beispielsweise auch bei Waldbränden in Griechenland oder Spanien, sagt Göttingens Kreisrätin Marlis Dornieden. Deshalb seien auch an die Besatzung besondere Anforderungen geknüpft worden. Dazu gehört, dass die freiwilligen Feuerwehrleute von ihren Arbeitgebern freigestellt werden.

Spezialwagen kostet rund 350.000 Euro

Jeder der Spezialwagen kostet rund 350.000 Euro. Sie sind extrem geländegängig, haben einen hitzebeständigen Speziallack und eine eigene Wetterstation. 3.000 Liter Wasser sind an Bord, zudem haben sie einen Wasserwerfer vorn an der Stoßstange. Um die vier Feuerwehrleute im Wagen vor Flammen zu schützen, gibt es außen eine zusätzliche Sprinkleranlage. Bis zum Jahresende sollen alle Wagen ausgeliefert werden.

