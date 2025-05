Stand: 13.05.2025 15:59 Uhr Seniorin wird Opfer von Schockanruf: 20.000 Euro weg

Eine Seniorin aus Flöthe (Landkreis Wolfenbüttel) ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rief eine Unbekannte die 77-Jährige an und gab sich als ihre Tochter aus. Die Frau behauptete, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Weitere Anrufer gaben sich als Polizisten und Staatsanwälte aus und forderten Geld. Schließlich übergab die Seniorin einem Kurier der Betrüger 20.000 Euro in bar.

