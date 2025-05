Stand: 13.05.2025 16:35 Uhr Brand neben Studentenheim: Feuerwehr löscht brennendes Trafohaus

In Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) im Oberharz ist ein nicht mehr genutztes Trafohaus in Brand geraten. Laut der Polizei hatten Passanten in der Nacht zu Dienstag das Feuer im Nebengebäude eines Studentenwohnheims zufällig entdeckt. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand an der Fassade. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind bislang nicht bekannt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete entsprechende Ermittlungen ein. Dasselbe Trafohäuschen hatte laut Feuerwehr im vergangenen Herbst schon einmal gebrannt.

