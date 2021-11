Stand: 23.11.2021 17:18 Uhr Hochschulen kooperieren bei Forschung zu Long Covid

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung Niedersachsen (EFRE Niedersachsen) fördert eine Forschungskooperation der Hochschulen in Hannover, Wolfenbüttel/Braunschweig und Göttingen zu Long Covid. Innerhalb von einem Jahr sollen die Forschenden mehr über die Krankheit herausfinden, da immer mehr Menschen an Covid-Spätfolgen litten. Betroffen sei etwa jede zehnte mit Corona infizierte Person. Für das Forschungsprojekt in Göttingen werden noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht, auch solche ohne Long Covid und ohne Corona-Infektion.

