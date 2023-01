A7-Sperrung in Südniedersachsen: Umleitungsstrecken überlastet Stand: 09.01.2023 12:15 Uhr Die Autobahn 7 ist in Richtung Süden zwischen Northeim-Nord und Lutterberg wegen Reinigungsmaßnahmen weiterhin gesperrt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte die Chemikalie Paraffin verloren.

Es sind Umleitungen über die A2, die A33 und die A44 über Paderborn und Kassel eingerichtet. Einer Polizeisprecherin zufolge sind die Umleitungsstrecken "völlig überlastet". Auf den Bundes- und Landstraßen rund um Göttingen und Hann. Münden läuft der Verkehr zäh - besonders betroffen sei die Bundesstraße 3. Die Polizei rät, die Bereiche weiträumig zu umfahren. Neben dem Berufsverkehr kommt hinzu, dass in Niedersachsen die Schule nach den Weihnachtsferien wieder beginnt.

Kehrmaschinen aus Hessen arbeiten sich nach Norden vor

Wie die Autobahnmeisterei auf NDR Anfrage mitteilte, handele es sich bei der Verunreinigung um die Chemikalie Paraffin. Diese lasse sich nur mit heißem Wasser reinigen, wie Stephan Fürsten, der Leiter der Autobahnmeisterei sagte. Es würden rund 250.000 Liter benötigt. Seit 8 Uhr seien zehn Kehrmaschinen im Einsatz, die sich von der Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg nach Norden vorarbeiteten. Die Maschinen habe man aus Hessen anfordern müssen, so Fürsten.

Sperrung abschnittsweise aufheben

Wie lange die Reinigungsarbeiten dauern, ist unklar. Die Kehrmaschinen kommen in der Stunde rund 120 Meter voran, sagte Steffen Schütz, Pressesprecher der Infrastrukturprojekt-Gesellschaft VIA Niedersachsen, dem NDR in Niedersachsen. Demnach könnte es Tage dauern, bis alle Fahrstreifen Richtung Süden gereinigt und gefahrlos befahrbar sind. Rund 30 der 50 verschmutzen Fahrbahn-Kilometer liegen im Bereich von VIA Niedersachsen, so Schütz. Die Sperrung soll Stephan Fürsten von der Autobahnmeisterei zufolge je nach Fortschritt der Arbeiten abschnittsweise von Auffahrt zu Auffahrt aufgehoben werden.

Weißes Pulver verursacht extreme Glätte

Das unbekannte Fahrzeug, das das weiße Pulver zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden/Lutterberg am Sonntag verloren hatte, ist der Polizei zufolge nicht identifiziert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0551) 4 91 65 15 zu melden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könnte die vermutlich zunächst flüssige Substanz aus einem Lastkraftwagen ausgetreten sein, hieß es in einer Mitteilung. Sie sei auf dem Asphalt ausgehärtet. Mehrere Verkehrsteilnehmer seien auf dem glatten Untergrund ins Rutschen geraten. Zu Unfällen sei es nicht gekommen. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt gehe von der Substanz nicht aus.

