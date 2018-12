Stand: 25.12.2018 16:01 Uhr

Zahl der Bombenräumungen in Niedersachsen gestiegen

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Niedersachsen hatte 2018 viel zu tun. Schon bis Oktober waren die Spezialisten häufiger unterwegs als im Vorjahreszeitraum. "2018 werden wir die Einsatzzahlen des vergangenen Jahres definitiv überschreiten", sagte Niedersachsens oberster Bombenentschärfer Thomas Bleicher.

Videos 02:30 Hallo Niedersachsen Kein Ende in Sicht: 70 Jahre Kampfmittelräumung Hallo Niedersachsen Auch Jahrzehnte nach Kriegsende werden in Niedersachsen noch immer gefährliche Bombenblindgänger gefunden. Dann muss der Kampfmittelbeseitigungsdienst ran - seit mittlerweile 70 Jahren. Video (02:30 min)

Rund 700 Einsätze bis Ende September

Bis Ende September wurde der Dienst Bleichers Angaben zufolge 692 Mal gerufen, um Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu bergen und zu entsorgen - 129 Einsätze mehr gewesen als zum gleichen Zeitpunkt 2017. In Hannover, Osnabrück und Lüneburg aber auch an vielen anderen Orten in Niedersachsen werden immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Mehr Bauarbeiten, mehr Bombenfunde

Die meisten Blindgänger würden auf Grundstücken gefunden auf denen neu gebaut werden soll, sagte Bleicher. Dass es mehr Einsätze gab liegt ihm zufolge eben auch daran, dass deutlich mehr gebaut wird. Viele Baufirmen arbeiteten durch, weil die Winter mild seien und es kaum Bodenfrost gebe. Eine weitere Ursache sieht Bleicher im Umbau der Bundeswehr: Auf früheren Truppenübungsplätzen liege etliches an Munition im Boden. Auch dafür sind die Bombenentschärfer zuständig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Aktuell | 25.12.2018 | 11:00 Uhr