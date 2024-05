Pfingsten und Schulferien: Viele Staus im Norden erwartet Stand: 14.05.2024 13:27 Uhr Mit bundesweit erheblichen Staus an Pfingsten rechnet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). In Norddeutschland soll es vor allem in Richtung Küste voll auf den Autobahnen werden.

Am langen Wochenende sind Reisende aus fast allen Bundesländern unterwegs, wie der ADAC mitteilte. In einigen Ländern wie Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ist zwar nur noch der Dienstag schulfrei. Andere Bundesländer starten jedoch in die Pfingstferien - darunter Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt.

Reiseziele: Küsten, Alpen, Mittelgebirge, Nachbarländer

Ziele des Reiseverkehrs sind laut ADAC vor allem Nord- und Ostsee, die Alpen, die Mittelgebirge und das benachbarte Ausland. Doch auch durch Ausflugsfahrten in die Naherholungsgebiete rund um die großen Städte dürften sich auf den Verkehr auswirken.

Auf diesen Strecken in Norddeutschland dürfte es voll werden:

Großraum Hamburg

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Richtung Lübeck

A2 Hannover Richtung Berlin

A7 Hamburg Richtung Flensburg

A7 Hamburg Richtung Hannover und Würzburg

A19 Dreieck Wittstock/Dosse Richtung Rostock

A24 Berlin Richtung Hamburg

Die meisten Staus soll es Freitag und Samstag geben

Die größten Verkehrsstörungen erwartet der ADAC am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag. Der Freitag vor Pfingsten sei 2023 einer der der staureichsten Tage des Jahres gewesen, hieß es vom ADAC.