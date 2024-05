Stand: 14.05.2024 13:25 Uhr Mobilfunk: Gibt es bald keine Funklöcher mehr in Niedersachsen?

Funklöcher in Niedersachsen könnten bald der Vergangenheit angehören. Darauf hofft Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Hintergrund ist ein Systemwechsel beim Ausbau des Mobilfunknetzes. Normalerweise werden die Frequenzen versteigert, doch im kommenden Jahr soll die Versteigerung ausfallen. Das hat der Beirat der Bundesnetzagentur beschlossen. Dadurch sparen die Mobilfunkbetreiber Geld, wie es von der Bundesnetzagentur heißt. Dieses Geld könnte wiederum in den Netzausbau in Niedersachsen gesteckt werden. Damit sei das Ziel eines störungsfreien Netzes in greifbarer Nähe, sagte Lies, der Vorsitzender des Beirates ist. Die CDU in Niedersachsen begrüßt die Pläne und sieht eine Chance, Funklöcher im Mobilfunk zu schließen - gerade auf dem Land. Mit der Absage der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen verzichtet der Bund auf Einnahmen in Milliardenhöhe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.05.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Netzpolitik