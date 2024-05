Stand: 14.05.2024 18:52 Uhr Tod durch Gewalt? 25-Jähriger leblos in Wohnung aufgefunden

Der Tod eines 25-Jährigen aus Bremen wirft derzeit viele Fragen auf. Wie die Polizei mitteilte, ist der junge Mann am vergangenen Sonntag leblos in seiner Wohnung in Bremen aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann in der Nacht zuvor eine Tanzveranstaltung am Gut Varrel in Stuhr (Landkreis Diepholz) besucht. Dort wurde der 25-Jährige gegen 1.30 Uhr vom Rettungsdienst behandelt. Er habe zu diesem Zeitpunkt jedoch keine schweren Verletzungen gehabt und sei daher kurz darauf wieder zur Tanzveranstaltung zurückgekehrt, teilte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mit. Gegen 2.30 Uhr habe der Mann gemeinsam mit einem Freund die Veranstaltung verlassen. Eine Obduktion der Leiche ergab, dass der 25-Jährige vermutlich infolge von Gewalteinwirkung gestorben ist. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die mögliche Hinweise zu dem Geschehen am frühen Sonntagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr am Gut Varrel geben können, sich unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden.

