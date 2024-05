Kirchenasyl gebrochen: Behörden schieben russische Familie ab Stand: 14.05.2024 16:20 Uhr Das Land Niedersachsen hat eine russische Familie abgeschoben, obwohl sie in Bienenbüttel Kirchenasyl hatte. Vater und Sohn wollten ihrer Einberufung in die russische Armee und den Ukraine-Krieg entgehen.

Die Polizei verschaffte sich am Sonntag mit einem Durchsuchungsbeschluss Zutritt zur Gemeindehauswohnung, in der die Familie untergebracht war, wie die evangelische St. Michaelisgemeinde in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) am Dienstag mitteilte. Die vierköpfige Familie sei noch in der Nacht nach Barcelona geflogen worden, hieß es. "Wir sind geschockt vom Vorgehen der Landesaufnahmebehörde", sagte Pastor Tobias Heyden. Beobachtern zufolge kommt es nur selten vor, dass der Staat ins Kirchenasyl eingreift. Das Recht dazu hat er aber. In Niedersachsen gab es laut Flüchtlingsrat zuletzt 1998 eine Kirchenasylräumung.

Vater und Sohn wurden in den Krieg einberufen

Das Ehepaar mit einem erwachsenen Sohn und einer 16-jährigen Tochter war ursprünglich nach Spanien geflüchtet und hatte dort bereits einen Asylantrag gestellt. Mit einem Visum war die Familie zu Besuch bei Verwandten im Landkreis Uelzen, wie die Kirchengemeinde weiter berichtete. In dieser Zeit bekamen Vater und Sohn demnach einen Einberufungsbefehl. Die beiden wollten aber nicht in den Krieg. Das alles habe dazu geführt, dass die Mutter psychisch schwer erkrankte und in Deutschland behandelt werden musste, berichtete der Pastor. Deshalb stellte die Familie hier einen Asylantrag. Der wurde aber unter Verweis auf das Dublin-Verfahren - sprich den bereits in Spanien gestellten Antrag - abgelehnt. Daraufhin habe sich die Familie an den evangelischen Kirchenkreis gewandt, sagte der Pastor.

Gemeinde: Familie hatte gute Aussicht auf Integration

Dieser habe nach sorgfältiger Prüfung das Kirchenasyl für sinnvoll erachtet. Denn: Zum einen hätten die Ärzte mit Verweis auf den Gesundheitszustand der Mutter von einer Abschiebung dringend abgeraten. Zum anderen sei die Prognose zur Integration der Familie gut gewesen. Vater und Sohn hätten Arbeitsangebote vorweisen können. Die Tochter habe ein Gymnasium in Uelzen besucht.

Etwa 780 Menschen haben in Deutschland Kirchenasyl

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche hat derzeit Kenntnis von 594 aktiven Kirchenasylen mit mindestens 780 Personen, darunter etwa 130 Kinder. Im Februar hatte die Polizei das Kirchenasyl eines syrischen Flüchtlings in einer evangelischen Kirchengemeinde in Rheinland-Pfalz beendet. Die Polizei in Schwerin hatte kurz vor Weihnachten ein bestehendes Kirchenasyl in einer evangelischen Gemeinde gebrochen, um zwei erwachsene Söhne einer sechsköpfigen afghanischen Familie nach Spanien abzuschieben, die Abschiebung scheiterte.

