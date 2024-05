Stand: 14.05.2024 08:00 Uhr Erdgas-Förderanlage Rehden bekommt neue Verdichterstation

Auf dem Gelände des Erdgasfelds in Rehden (Landkreis Diepholz) darf eine neue Verdichterstation gebaut werden. Das hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie genehmigt. Die Station soll das geförderte Erdgas komprimieren, um Druckverluste auszugleichen und das Volumen zu regeln. Die Erweiterung der Station ist eine Maßnahme aus dem Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 und somit seitens der Bundesnetzagentur als notwendig bestätigt. Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als 100 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen in zwei Jahren abgeschlossen sein. Der Gasspeicher Rehden ist mit einem Volumen von 3,9 Milliarden Kubikmetern nach Angaben des Betreibers der größte Erdgasspeicher in Westeuropa.

