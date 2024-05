Stand: 14.05.2024 16:18 Uhr Großeinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in zwei Landkreisen

Am Dienstag haben mehrere Hundert Beamte mindestens 28 Objekte in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden durchsucht. Das teilte die Polizeiinspektion in Hameln mit. An der Aktion, die den Angaben zufolge bis zum Nachmittag dauern sollte, waren auch auf Drogen und Banknoten spezialisierte Spürhunde im Einsatz. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim sagte, das Verfahren sei sehr umfangreich. Die Fahnder sind den Verdächtigen bereits seit dem Winter 2022 auf der Spur - die Ermittler sprechen von einem weit verzweigten Netzwerk. Der Verdacht richtet sich demzufolge gegen insgesamt zwölf Personen im Alter von 24 bis 56 Jahren. Weitere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Mittwoch mitteilen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.05.2024 | 13:30 Uhr