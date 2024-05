Badesaison startet: Gewässer in Niedersachsen haben "Top-Qualität" Stand: 14.05.2024 08:25 Uhr Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad: In Niedersachsen lockt das Wetter schon vor dem offiziellen Saisonstart viele Menschen an die Badestellen. Die meisten Gewässer haben eine ausgezeichnete Qualität.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) hat an 239 Badestellen eine ausgezeichnete, an 20 eine gute Qualität des Wassers festgestellt. "Es ist eine Top-Qualität", sagte Katrin Luden, die am Standort des Landesgesundheitsamts in Aurich die Abteilung Wasserhygiene leitet. Einzig der Badesee Diethe-Langern im Landkreis Nienburg hat eine mangelhafte Qualität. Für die gesamte Badesaison hat das NLGA ein Badeverbot ausgesprochen. Wie die Samtgemeinde Mittelweser mitteilte, wurde eine erhöhte Algen-Konzentration festgestellt, es besteht ein Gesundheitsrisiko. Insgesamt sammelt das Landesgesundheitsamt Daten von 274 überwachten Badestellen in Niedersachsen. Einige davon liegen auch an Flüssen oder an der Nordsee. Wer einen Ausflug zu einem Gewässer in Niedersachsen plant, kann sich vorab über den Badegewässer-Atlas des NLGA über die Wasserqualität informieren.

Qualität der Gewässer wird einmal im Monat überprüft

Die Badesaison in Niedersachsen startet offiziell am 15. Mai und endet am 15. September. Die örtlichen Gesundheitsämter nehmen in dieser Zeit mindestens einmal im Monat Wasserproben und untersuchen sie vor allem auf Bakterien wie E.coli und Intestinale Enterokokken, wie das NLGA mitteilte. Diese seien zwar eigentlich keine Krankheitserreger, könnten jedoch auf eine Verunreinigung durch Fäkalien oder andere Krankheitserreger im Wasser hinweisen, so die Behörde. Ist das Gewässer zu stark mit den Bakterien belastet, wird ein Badeverbot ausgesprochen. Immer wieder passiert das beispielsweise, wenn Blaualgen - Cyanobakterien - einen Film auf dem Wasser bilden.

